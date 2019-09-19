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19 Eylül 2019 Perşembe 08:37:45 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:23:58

Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucuya ağır darbe vuruldu. Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ile 955 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın Lice ve Hazro kırsalına düzenlendiği başarılı operasyonda çalıların arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içinde 955 kilo 150 gram esrar ile 6 milyon 718 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 

Diyarbakır Valiliği, "Operasyonda ele geçirilen kenevirle yaklaşık 134 ton esrar üretilebilmekte olup, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuştur" açıklaması yaptı. Başarılı operasyonla birlikte PKK'nın devasa boyutlardaki zehir ticaretine büyük darbe vurulmuş oldu.

Tespit edilen kenevirlerin 19 ayrı noktaya ekilmesi dikkat çekerken toplamda 135 ton uyuşturucu ve hammaddesi, kimseyi zehirlemeden yok edildi. Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında 16 Eylül'de başlatılan 'Bayrak-134 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-03 Operasyonu' kapsamında araziyi arama-tarama çalışmaları devam ediyor.

PENTAGON'DAN 'YPG' İTİRAFI

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, Pentagon'da düzenlenen brifingde Suriye’nin kuzeyinde PKK’lı teröristleri “güvenlik gücü” olarak kullandıklarını itiraf etti. Türkiye ile ABD arasındaki, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması çalışmalarına ilişkin soruları yanıtlayan Maier, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki varlığına ilişkin “Güvenlik gücü olarak o alanda halen YPG unsurları var.” dedi.

Paravan konseylerde terör örgütü YPG/PKK mensuplarının varlığı sorusuna yanıt vermeyeceğini belirten Maier, “Bizim şu anda yapma konusunda kararlı olduğumuz şey YPG'nin oradan çıkarılması ve bunun nihayetinde bir güvenlik boşluğuna yol açmamasını sağlamaktır” dedi. ABD'nin, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile Suriye'nin kuzeyinde devriye operasyonları da gerçekleştirdiğini teyit eden Maier, ABD'nin örgütle, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında ortaklığının devam ettiğini kaydetti.

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