Diyarbakır'da biri gri listede, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce, Lice ilçesinin Damar köyü mevkisinde başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş-168 Operasyonu"nda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Fedai Göçer" kod adlı Yusuf Demir ile "Enver Koçer" kod adlı Mahfuz Taş isimli teröristlerin sağ olarak etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerin üzerinde 9 milimetre çapında Glock marka 2 tabanca, 9 milimetre çapında 60 tabanca fişeği, el bombası, 14 av tüfeği fişeği, 3 tabanca şarjörü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombasının ise uzman ekiplerce yerinde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

(AA)