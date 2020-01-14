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14 Ocak 2020 Salı 10:42:11 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 10:46:17

Diyarbakır annelerinden flaş karar: CHP'nin önnüde de çadır kuracağız

Diyarbakır anneleri, terör suçundan tutuklanan Selahattin Demirtaş’ın yazdığı 'Devran’ adlı öykünün tiyatrosuna katılan CHP’lilere 'Terörist Demirtaş’ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır’a gelin' sözleriyle tepki gösterdi...

134 gündür Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde ‘evlat nöbeti’ tutan aileler, terör tutuklusu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı öykü kitabı Devran’ın tiyatro gösterisine katılan CHP’lilere sert tepki gösterdi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile ünlü oyuncu Kadir İnanır’a seslenen oğlu Özkan için oturma eylemindeki Süleyman Aydın şunları kaydetti:

‘BİZİ YOK SAYDINIZ’

“Siz şimdi gidip orada Selahattin Demirtaş’ın tiyatrosunu canlandırıyorsunuz. Tiyatrosunu yaptığınız kişi teröristtir. Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş… Siz bunların tiyatrosunu yapacağınıza gelin Diyarbakır’da annelerin, babaların tiyatrosunu yapın. Bu CHP niye bizi yok sayıyor. Niye gelmiyorsunuz buraya, anneleri, babaları niye görmemezlikten geliyorsunuz? Ben ilk gün Selahattin Demirtaş’a rica bulundum. Bana dedi ki; ‘Kendi iradesiyle gitmiştir.’ Demirtaş’ın, bir teröristin tahliyesini isteyen CHP, bunu da görsün. Önce çocuklarımızı HDP’den iste. Siz teröristlerle ittifak yapıyorsunuz. O yüzden biz çocuklarımızı CHP’den de artık isteriz. O yüzden gidip CHP’nin önünde de çadır kuracağız. Biz burada 65 aileyiz. Sen bizi yönetemiyorsun, Türkiye’yi nasıl yöneteceksin?”

HEPSİ SUS PUS, TEK BİR AÇIKLAMA YOK

Demirtaş’ın kitabının oyununu izleyip destek veren Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için 134 gündür nöbet tutan annelerle ilgili tek bir destek mesajı dahi vermeyerek suskun kalmasına aileler tepki gösterdi. Tiyatro oyununa giden isimler, kendi twitter hesaplarından tek bir paylaşımda bulunmadı. Sadece CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın resmi hesabından fotoğraf paylaşıldı.

CHP VE HDP’Yİ KINIYORUZ

CHP, HDP ile ittifak kurmaya devam ederse CHP’den de çocuklarını isteyeceklerini aktaran Süleyman Aydın şunları söyledi: “135 yıl da geçse biz buradan ayrılmıyoruz. Ben HDP’yi de CHP’yi de ikisini de kınıyorum. HDP, PKK demektir neden CHP görmemezlikten geliyor.”

67. AİLE DE KATILDI

Diyarbakır’dan 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan “Önceden inanmıyordum. Komşumuzun çocuğu gelince inanıp geldim” dedi.

ÖZTRAK: ‘BU SOSYAL BİR OLAY’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte, ‘Devran’ isimli kitabın okuma tiyatrosunu izlemesine gelen tepkilere şu yanıtı verdi: “Bu sosyal bir olaydır. Dolayısıyla bu tür sosyal olaylar neden bu ülkede yadsınıyor. Neden illa kutuplaşma isteniyor bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değil.”

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