Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama!
Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından Kabil'deki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, “Kabil'de dün bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında çok sayıda Afgan kardeşimizin hayatın kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan Hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama!
- İstanbul'u sel götürdü, Ekrem İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı! Sel mağduru vatandaş sordu: Neredesiniz Başkanım
- Kuzey Irak'a hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
- Bombalanan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü millet bahçesine dönüşüyor
- S-400’lerin ikinci tedarik için görüşme sürüyor