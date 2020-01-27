27 Ocak 2020 Pazartesi 19:00:45 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:03:18
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin’e seyahat uyarısı!
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti..
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti..
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- Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin’e seyahat uyarısı!
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