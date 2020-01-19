19 Ocak 2020 Pazar 12:03:32 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 12:30:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Berlin'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme hakkında, "Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de iş birliğimizi konuştuk" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de iş birliğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.
AA
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