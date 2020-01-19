19 Ocak 2020 Pazar 11:29:48 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 12:31:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Berlin Konferansı’na katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Çavuşoğlu, sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.
İHA
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