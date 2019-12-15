15 Aralık 2019 Pazar 16:00:32 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 16:38:33
Dağ tepe yok, vatan, millet var
Milli Savunma Bakanlığı, askerlerimizin bir operasyonuna dair görüntülerini paylaştı. Mehmetçiğimizin zorlu kış şartlarına aldırmadan terörle mücadeleye devam ettiğini gösteren kareler büyük beğeni topladı.
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