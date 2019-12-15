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15 Aralık 2019 Pazar 16:00:32 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 16:38:33

Dağ tepe yok, vatan, millet var

Milli Savunma Bakanlığı, askerlerimizin bir operasyonuna dair görüntülerini paylaştı. Mehmetçiğimizin zorlu kış şartlarına aldırmadan terörle mücadeleye devam ettiğini gösteren kareler büyük beğeni topladı.

Milli Savunma Bakanlığı komandoların iradesini şu ifadelerle paylaştı; Yuva yaptık göklere, Baş döndüren yerlere, Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağlara, El verir uzanırız mor siyah bulutlara Ben Türk komandosuyum...

 

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