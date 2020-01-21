21 Ocak 2020 Salı 15:39:08 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 15:48:47
Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!
Cüneyt Özdemir Boeing firmasının, 2009 yılında Hollanda'da düşen THY uçağına ait raporları çarpıtarak plotaj hatası olduğunu belirtmesi üzerine ateş püskürerek, ""THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalından yaptığı açıklamada Boeing firmasının, 2009 yılında Hollanda'da düşen THY uçağına ait raporları çarpıtarak plotaj hatası olduğunu belirtmesi üzerine isyan edip, "THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!" ifadelerini kullandı.
Özdemir'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi.
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