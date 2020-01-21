Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalından yaptığı açıklamada Boeing firmasının, 2009 yılında Hollanda'da düşen THY uçağına ait raporları çarpıtarak plotaj hatası olduğunu belirtmesi üzerine isyan edip, "THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi.