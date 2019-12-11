11 Aralık 2019 Çarşamba 17:01:43 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 17:25:07
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.55'te başladı
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