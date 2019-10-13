13 Ekim 2019 Pazar 13:54:56 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 14:00:57
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet Türkiye'ye iftira atan İngiliz sunucunun ağzının payını böyle verdi!
Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi ders verdi.
Türkiye’nin DAEŞ’lı militanları serbest bıraktığını söyleyen moderatöre Aybet,” Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü Kuzey Irak’tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz.” ifadelerini kullanarak batı medyasının yalanlarını bir kez daha ortaya çıkardı.
İşte o tarihi konuşma...
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