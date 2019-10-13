Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet Türkiye'ye iftira atan İngiliz sunucunun ağzının payını böyle verdi!

Türkiye’nin DAEŞ’lı militanları serbest bıraktığını söyleyen moderatöre Aybet,” Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü Kuzey Irak’tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz.” ifadelerini kullanarak batı medyasının yalanlarını bir kez daha ortaya çıkardı.

İşte o tarihi konuşma...