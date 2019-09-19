19 Eylül 2019 Perşembe 21:42:09 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 22:10:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Turizm İş Birliği Resepsiyonuna katıldı.
Oktay, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır."
AA
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