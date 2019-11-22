22 Kasım 2019 Cuma 16:54:03 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 17:17:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda mutabakata vardık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık." dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Soylu'dan o iddialara sert tepki: Kanıtlayın istifa ederim
- 'Şehrimize yakışan bir eser oldu!'
- Yakalanan teröristin bilgisayarında DEAŞ'a katılan teröristlerin isim listesi çıktı
- Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında yeni gelişme
- ABD'nin 'S-400'den kurtul' çağrısını Rus uzman böyle yorumladı: Türkiye emirler yağdırılacak bir ülke değil