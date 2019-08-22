22 Ağustos 2019 Perşembe 15:16:28 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi İkbal, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
İkbal'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
(AA)
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