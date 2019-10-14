Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefonda görüştü. Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan'ın Bahçeli’ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunduğu öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli’ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." dedi.