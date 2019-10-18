  • Bist 100
    98432.6
  • Dolar
    5,7787
  • Euro
    6,4442
  • Altın
    276,3320
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nuri Pakdil hayatını kaybetti Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Göksel Gümüşdağ: 'Fenerbahçe'den üç oyuncu için teklif aldık' Göksel Gümüşdağ: 'Fenerbahçe'den üç oyuncu için teklif aldık'
Barcelona - Real Madrid derbisine erteleme kararı Barcelona - Real Madrid derbisine erteleme kararı
Terör yandaşlarından harita oyunu! 'Üst üste montaj' yaptılar Terör yandaşlarından harita oyunu! 'Üst üste montaj' yaptılar
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
Başkan Erdoğan: Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor Başkan Erdoğan: Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor
İDOB 'Cumhuriyet' konserinde sanatseverlerle buluşacak İDOB 'Cumhuriyet' konserinde sanatseverlerle buluşacak
Kuklalar tüm kente yayılacak Kuklalar tüm kente yayılacak
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
Türkiye-ABD anlaşması dünya basınında! Türkler büyük bir zafer kazandı Türkiye-ABD anlaşması dünya basınında! Türkler büyük bir zafer kazandı
Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
'DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi' 'DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi'
Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı
MHP’li Yalçın’ın oğlu Ankara Kalesi’nin girişe yasak bölgesinde ölmüştü: Dosya cinayet bürosuna devredildi MHP’li Yalçın’ın oğlu Ankara Kalesi’nin girişe yasak bölgesinde ölmüştü: Dosya cinayet bürosuna devredildi
29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı? 29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı? 29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi?
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi
Sadece bir başvuru oldu: Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı Sadece bir başvuru oldu: Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı
Hercai'nin Reyyan'ı, estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu! Hercai'nin Reyyan'ı, estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu!
Teröristler ortağı ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor Teröristler ortağı ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor
Üniversiteli kızların akılalmaz kavgasında yeni gelişme... Cezaları belli oldu Üniversiteli kızların akılalmaz kavgasında yeni gelişme... Cezaları belli oldu
Prof. Dr. Ateşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi Prof. Dr. Ateşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Ekim 2019 Cuma 13:50:32 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 14:09:54

Başkan Erdoğan: Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor

ABD ile varılan anlaşmayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "120 saatlik çekilme süreci şu an itibarıyle başladı. Güvenlik güçlerimiz bölgeyi terk etmeyecek. Terör örgütü ile bölgede çatışma söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile yapılan anlaşmanın ardından ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmayı değerlendiren Erdoğan, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yaklaşık 9 günlük süreyi yaşadık bölgede. Öncesi var. Teelfon diplomasisi ile devam eden süreç oldu. Trump ile Putin ile yaptığmız görüşmeler, çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler var. Yoğunlaşan görüşmelerimizi ise dün gerçekleştirdik. Sayın Trump ile yaptığım görüşmede bir heyetlerarası görüşme ile daha iyi yere taşıyabiliriz dedik. Pence'in başkanlığında bir gün öncesi ve sonrası heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim belirlediğim heyetlele ön görüşme yaptılar. Dün de final görüşmelerini yaptık. Önce Sayın Pence ile ben görüştüm. Heyetler arası görüşme neticesinde de belirlediğimiz 13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuoyuna açıkladı. 120 saatlik süreç işliyor. 

Uzunluk itibariyle 444 kilometrelik bir uzunluk var. 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık. Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte dayanışma içerisinde yapma kararı aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız. 120 saati başarıyla bitirebilirsek... Salı günü de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Putin ile yapacağım görüşmeyi de bu sürecin bir unsuru olarak görüyorum.  Milli Savunma Bakanımla da görüştüm bunların (çekilme) başladığını söylediler. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Milli SAvunma Bakanımdan aldığım haberle çatışma söz konusu değil. Dezenformasyonlara kulak asmayalım."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ