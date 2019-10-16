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16 Ekim 2019 Çarşamba 16:53:10 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:07:56

Cizre’ye havan mermisi atıldı: 3 vatandaşımız yaralandı

Suriye tarafında terör örgütü YPG’nin işgali altındaki bölgeden Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 vatandaşımız yaralandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan YPG’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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