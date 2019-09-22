  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İşçiler Gaziantep'te pamuk hasadına başladı İşçiler Gaziantep'te pamuk hasadına başladı
Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu Netflix'te mi yayınlanacak? Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu Netflix'te mi yayınlanacak?
Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü
TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor? Ek tercih kayıt tarihleri 2019 Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor? Ek tercih kayıt tarihleri 2019
Çin nasıl bu kadar hızlı gelişti? Çin nasıl bu kadar hızlı gelişti?
Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
Yeni diziye sakallı imaj Yeni diziye sakallı imaj
ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi
Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi
ALES kaç yıl geçerli? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES kaç yıl geçerli? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Taze ceviz çıktı, fiyatlar ucuzladı Taze ceviz çıktı, fiyatlar ucuzladı
Ruhani: ABD ve İsrail aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor Ruhani: ABD ve İsrail aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor
Fikret Orman'dan futbolculara destek Fikret Orman'dan futbolculara destek
Feghouli'nin Malatya'ya götürülmeme sebebi belli oldu Feghouli'nin Malatya'ya götürülmeme sebebi belli oldu
İran'dan Suudi Arabistan'ın suçlamalarına tepki İran'dan Suudi Arabistan'ın suçlamalarına tepki
Gökhan Gönül'den arkadaşlarına uyarı Gökhan Gönül'den arkadaşlarına uyarı
Galatasaray'da sezon sonu büyük temizlik var Galatasaray'da sezon sonu büyük temizlik var
Yönetimden teknik heyeti şaşırtan Burak isteği Yönetimden teknik heyeti şaşırtan Burak isteği
Trabzonspor'da Uğurcan'dan sonra 5 isim daha Trabzonspor'da Uğurcan'dan sonra 5 isim daha
Fatih Terim'den Emre Mor planı Fatih Terim'den Emre Mor planı
Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın arkasında Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın arkasında
İptal olan düğünün parasını salon sahibinden mahkeme yoluyla geri alabildi İptal olan düğünün parasını salon sahibinden mahkeme yoluyla geri alabildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Eylül 2019 Pazar 11:35:29 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 11:39:55

Çin nasıl bu kadar hızlı gelişti?

Akademisyen ve çevirmen Prof. Dr. Giray Fidan çevirisini yaptığı “Xi Jinping Anekdotlar” kitabı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lansmanı Çin’de yapılan eserle ilgili konuşan Fidan, "Çin’in yakın zamana kadar teknolojide neden geri kaldığı ve son yıllarda nasıl bu kadar hızla geliştiğine dair bilgiler sunuyor. Çin halkının bugünkü ideallerini ve ilerlemesini anlamak için çok önemlidir.” diye konuştu." açıklamasında bulundu

Akademisyen ve çevirmen Prof. Dr. Giray Fidan çevirisini yaptığı “Xi Jinping Anekdotlar” kitabı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aksam.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Giray Fidan, “Xi Jinping Anekdotlar” kitabında yer alan her bir anekdotun Çin’in felsefi, tarihi ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler verdiğine dikkat çekti. Fidan, “Kitabın ilk baskısı bir ay gibi kısa bir sürede tükendi. Bu da kitaba Türk okurunun ilgisini gösteriyor. Çin’de Türkçe, İngilizce, Özbekçe, Nepal Dili ve Korece dillerine yapılan çevirilerin ortak lansmanı yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Çin yayın dünyasının önemli eserini Kopernik Kitap etiketiyle Türkçeye çevirdiniz. Çeviri sürecinde nelere dikkat ettiniz? Eserin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Okurları neler bekliyor?

Çeviri süreci oldukça yoğun geçti. 88 anekdottan oluşan kitapta her bir anekdot için ayrı ayrı derinlemesine araştırma yapmam gerekti. Eserin önemini şöyle özetlemek mümkün… Çin son yıllarda dünyada en ilgi uyandıran ülkelerden biri. Ülkemizde de Çin’e büyük bir ilgi ve merak olmasına rağmen birinci elden yani Çinceden yapılan çeviriler oldukça kısıtlıdır.

Çin’in anlaşılması birçok açıdan aslında herkesi ilgilendiren bir durum. Bu sebeple Anekdotlar kitabının çevirisinin Türkçe literatüre önemli bir katkı olduğu düşünülebilir. Kitabın en önemli özelliği kısa anekdotlardan oluşması. Her bir anekdot Çin tarihi, kültürü ve Çin’e dair daha birçok konuda kısa ve öz bilgiler vermektedir.

“MISIR PİRAMİTLERİ İÇİN ÇALIŞAN İNSAN SAYISININ 8 KATI”

88 bölümden oluşan kapsamlı eser, hem Çin hem de Xi Jinping hakkında nasıl bilgiler vermekte?

Örneğin Xi Jinping’in gençliğinde15 kilometre yol yürüyerek Faust kitabını ödünç alması ile ilgili anekdot. Çin’i tarihinde ilk kez birleştiren ve ilk imparator olarak anılan Qin Shihuang’ın (MÖ 259 - MÖ 210) mezar kompleksinin inşasında Mısır Piramitleri’nde çalışan insan sayısının 8 katı insanın çalışmış olması. Çin’in yakın zamana kadar teknolojide neden geri kaldığı ve son yıllarda nasıl bu kadar hızla geliştiği. Kısacası, kitapta Çin’e dair çok geniş yelpazede kolay okunan ve yoğun bilgi veren detaylar bulunmaktadır.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in anekdotlarının yer aldığı eserde otobiyografi bölümleri, Çin’in felsefi ve geleneksel kültürü, günlük yaşam hakkında ilgi çekici notlar var. Peki, çevirmen olarak eserde hangi bölümler dikkatinizi çekti?

Benim en çok ilgimi çeken bölümler tarih ile ilgili olanlardı. Özellikle Çin’in yakın çağ tarihini anlamak Çin halkının bugünkü ideallerini ve ilerlemesini anlamak için çok önemlidir. “Uzak geçmişi ne kadar biliyorsak uzak geleceği de o kadar öngörebiliriz.” sözü çok önemlidir.

Türk yayın dünyasında ilgi çeken bueser, Çin’de lansman yaptı. “Xi Jinping Anekdotlar” kitabına olan ilgiyi nasıl buluyorsunuz?

Kitabın ilk baskısı bir ay gibi kısa bir sürede tükendi. Bu da kitaba Türk okurunun ilgisini gösteriyor. Çin’de Türkçe, İngilizce, Özbekçe, Nepal Dili ve Korece dillerine yapılan çevirilerin ortak lansmanı yapıldı. Kitabın Türkçe çevirisi; kapak tasarımı, çevirisi ve son olarak da okurların ilgisi açısından aralarındaki en başarılısı oldu sanıyorum.

Peki, yakın zamanda hayata geçirmeye çalıştığınız başka projeleriniz var mı?

Üzerinde bir süredir çalışmakta olduğum birkaç kitap çevirisi çalışması var. Felsefe, tarih ve edebiyat çevirilerine devam etmeyi düşünüyorum.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ