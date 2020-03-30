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30 Mart 2020 Pazartesi 09:15:21 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:21:32

Çin ile Türkiye arasında kritik hamle! Tedavi için hareket geçildi

Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, ülkesinin koronavirüsle mücadeledeki yöntemini anlattı: Çin salgınla mücadelede dört erken’ ilkesini izliyor: Erken tanı, erken raporlama, erken izolasyon ve erken tedavi." Li ayrıca, Çinli uzmanların haziran tahminini paylaştı. Büyükelçi Li ayrıca Türk ve Çinli yetkililerin tedavi üzerine görüşmeler geçekelştirdiğini söyledi.

Çin, aralık ayında Vuhan kentinde çıkan salgının ardından koronavirüsle mücadelede kendi modelini geliştirerek vaka sayısını geriletmeyi başardı. 

Yaklaşık 11 milyonluk bir şehir olan Vuhan, 23 Ocak tarihi itibarıyla dış dünyadan izole edildi. İnsanların geçim kaynakları ve özgürlükleri pahasına alınan bu tedbirler işe yaradı ve bir süre önce Hubei eyaletinin bazı şehirlerinde seyahat kasıtlamaları esnetilmeye başlandı. 

TÜRKİYE TIBBİ MALZEME GÖNDERDİ

Covid-19'a karşı verilen mücadelede Türkiye ile Çin hangi alanlarda işbirliği yapıyor?

Covid-19 salgını tüm insanlığın karşı karşıya olduğu ortak ve yeni bir imtihandır. İlgili ülkeler el ele vererek işbirliği içerisinde bu zorluğu aşmalıdır. Türk tarafi Çin'e salgınla mücadelesi için iki parti tibbi malzeme gönderdi. Çin tarafi ise insani ve dostça bir tutumla Türkiye'nin Vuhan'dan vatandaşlarını tahliye operasyonunu etkili ve yapıcı bir şekilde koordine etti. Türk tarafının talebi üzerine test kiti, ilaç, tecrübe paylaşımı gibi konularda işbirliğini sürdürüyor.

Türk medyasının haberlerine göre Çin'den ithal edilen hızlı test kitleri ve ilaçlar halihazırda kullanılmaya başlandı. Çin'in Türkiye nezdindeki kuruluşları ve şahısları derhal harekete geçerek maske, ameliyat tulumlan gibi çeşitli tibbi malzeme bağışlar gerçekleştirdi. 

TÜRKİYE İLE ÇİN'Lİ YETKİLİLER TEDAVİ İÇİN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Tedaviye ilişkin Türkiye ve Çinli işbirliği yapıyor mu?

26 Mart tarihinde iki tarafin katılımıyla tedavi planı konulu bir video-konferansı gerçekleştirildi. Çinli bilim insanları bu konuda tüm tecrübelerini paylaştılar. 

Salgınla mücadelede son durum nedir?

Çin'in anakarasında Hubei eyaletinin dışındaki eyaletler, yeni teşhis ve şüpheli vaka sayısını sıfıra indirdi. 27 Mart itibarıyla vaka saptanan toplam 337 şehirden 299'unda vaka sayısı sıfıra indirildi. Ülke genelinde salgınla mücadelenin gidişatı sürekli iyi seyrederken üretim ve yaşam şartları hızla normale dönüyor. Şu anda Çin bütün ağırlığı yurtdışından gelen vakalanı önlemeye veriyor. 27 Mart itibarıyla toplam yurtdışından gelen tespit edilmiş vaka sayısı 595'dir. 

EVDE KALMAK OLMAZSA OLMAZ ÖNLEM

Salgınla mücadele konusunda Türk yetkililere ve vatandaşlarına tavsiyeleriniz nelerdir?

Çin tarafı salgınla mücadelede 'dört erken' ilkesini izliyor: erken tani, erken raporlama, erken izolasyon ve erken tedavi. Böylelikle bir an önce virüsün yayılma kanalını kesebilir, sağlık kaynaklarını gerçekten ihtiyaç duyanlara ayırabiliriz. Bulaşma hızı son derece

yüksek olan yeni bir virüs karşısında sadece sağlık personelinin çabaları yetmiyor, mutlaka tüm toplumun buna karşı harekete geçmesi lazım. Evde kalmak da salgınla mücadele için olmazsa olmaz bir katkı sağlayabilir.

İLAÇ OLUMLU ETKİ GÖSTERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Çin'den ithal edilen ilaca ilişkin bilgi verir misiniz?

Türk medyasının haberlerine göre Çin'den ithal edilen Favipiravir isimli ilaçtır. 17 Mart'ta Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, Favipiravir'in Vuhan ve Shenzhen şehirlerinde klinik incelemeler aşamasının tamamladığını ve olumlu bir klinik etki gösterdiğini açıkladı. Çinli uzmanların klinik testlerine göre olumsuz herhangi bir yan etki göstermeyen Favipiravir, hafif semptomlu hastaların durumlarının daha da kötüleşmesinin önüne geçmektedir. Uzmanlar, Favipiravir'in tedavi planına dahil edilmesi tavsiyesinde bulundular. 

HAZİRAN TAHMİNİ

Çin'de bu salgının ne zaman tamamen kontrol altına alınacağına ilişkin öngörünüz nedir 

Dünyada salgın bitmedikçe Çin'in zafer kazandığı söylenemez. Çin'de önde gelen sağlık uzmanları, ilgili ülkeleri etkin biçimde tedbirler almaları durumunda haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini belirtti.

Çin ikinci bir dalgaya karşı son derece uyanık davranıyor. Bu aşamada üç konuda büyük çaba göstereceğiz. Birincisi, mevcut 3 bin 460 vaka, özellikle durumu ağır olan 1034 hastamızı tedavi etmek. İkincisi, sadece virüsün insandan insana bulaşma kanalını değil, virüsün kaynağı olan hayvandan insana bulaşma kanalını kesmek. Üçüncüsü, virüsün yurtdışından gelmesini engellemek.

(Hürriyet)

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