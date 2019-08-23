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23 Ağustos 2019 Cuma 10:57:43 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:20:12

CHP'li Mansur Yavaş 47 kimsesiz çocuğu evinden alıp sokağa attı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti döneminde açılan Çocuk Koruma Evleri’ni kapatma kararı aldı. Koruma altındaki 47 çocuk, zorla imzalatılan tebligatlarla kendilerine bakamayacak durumda olan yakınlarına gönderildi.

AK Parti döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde anne babası olmayan çocukların barınması için Çocuk Koruma Evleri açıldı. Başkentte kendilerine bakacak kimsesi olmayan çocukların sıcak yuva ortamında kaldığı evlerin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde başkan seçilen CHP’li Mansur Yavaş tarafından ‘masraf olduğu’ gerekçesiyle geçtiğimiz ay kapatılma kararı alındı. Çocukların evleri terk etmesi için 9 Ağustos’a kadar süre verildi. 

YALANLAYIP SOKAĞA ATTI 

Çocuk Koruma Evleri’nin kapatılacağı gündeme gelince Yavaş “Kapatılmıyor ismi değiştirilip Çocuk Konukevi olacak. Çocuklar sokağa atılmayacak” şeklinde açıklama yapıp iddiaları yalanladı. Ancak belediye geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı. Çocuk yakınlarına tek tek telefon edilip onlardan “Çocuğuma/yakınıma kendim bakmak istiyorum” diye dilekçe istendi. İddialara göre çocuklara bakma imkanının olmadığını söyleyen ailelere “Çocuğunuzu almazsanız ya Çocuk Esirgeme Kurumu’na veririz ya da sokağa atarız” diye baskı yapıldığı öğrenildi. 

AĞLATAN SAHNE 

Kurban Bayramı arifesinde eşyaları çöp poşetlerine doldurulup kapının önüne konulan küçük çocukların dramını görenler büyük üzüntü yaşadı. Ne olduğunu anlamayan çocukların bayramda “Biz evimize gitmek istiyoruz” diye ağladığı öğrenildi.

Ankara Valiliği inceleme başlattı

Çocukların kapı önüne konulduğu bilgisi üzerine Ankara Valiliği inceleme başlattı. Çocukların mağdur olmaması için ailelere ulaşmaya başlayan Ankara Valiliği, çocuk evinden çıkarılan 47 çocuktan ulaşamadığı 15’inin izini sürüyor.

İşi bırakırsam kardeşlerim aç kalacak

Sokağa atılan anne babası olmayan çocuklardan birinin ablası E.B. Ankara İdare Mahkemesi’ne konuyla ilgili iptal davası açtı. Abla E.B. mahkemeye verdiği dilekçede çocuklara kendisinin bakamayacağını koruma evinde çok mutlu şekilde yaşadıklarını belirtip ‘Belediye yetkilileri, bana zorla çocuklara kendim bakacağım’ diye belge imzalattı. Yaklaşık 2.5 yıl önce anne ve babamı kaybettim. 3 küçük erkek kardeşimle baş başa kaldık. Ben hafta içi çalışırken kardeşlerim de belediyenin çocuk koruma evinde barınıyordu. Tatil günlerinde onları yanıma alıyordum.  İşi bıraksam aç kalacağım. Bırakmasam kardeşlerimi nereye bırakacağım. Belediyenin çocuk bakım evini kapatma kararının iptalini talep ediyorum” dedi.

 

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