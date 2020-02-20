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20 Şubat 2020 Perşembe 16:20:37 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 17:13:41

CHP'li Özgür Özel, İBB'nin kovduğu işçilerin namuslarına dil uzattı

CHP zulmü farklı bir boyuta ulaştı. Şimdi de işçilerin namuslarına dil uzattılar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki işlerinden çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında, kendileri için sarf ettiği "asalak" ve "bankamatik memurları" hakaretleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, "Özel, milletin vekili olmaktan çıkarak siyasi rant elde etmek amacıyla bu şekilde bir açıklama gerçekleştirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki işlerinden çıkarılan çalışanlar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel'in, kendileri hakkındaki "bankamatik memuru" ve "asalak" sözlerini yargıya taşıyan işçiler CHP'li vekil hakkında hakaret ve iftiradan dava açılmasını talep etti.

SUÇ DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki işlerinden çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında, kendileri için sarf ettiği 'asalak' ve 'bankamatik memurları' şeklindeki sözlere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen işçiler suç duyurusu öncesi basın açıklaması yaptı. Öncesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan işçiler adına Umut Aydoğan basın açıklamasını okudu.

ÖZGÜR ÖZEL HAKARET ETMİŞTİ

Bundan 178 gün önce tek bir mesaj ile işlerinden haksız yere çıktıklarını ileri süren Aydoğan, "178 gündür hakkımız olan iş yerimize dönmek için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bir araştırma komisyonu kurulmuş ve bu komisyon çıkarılan işçilerin bankamatik memuru olmadığı ve haksız yere işten çıkarıldığını kamuoyuna belgelerle sunmuştu.

Fakat CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, 'gerek İstanbul'da gerek Ankara'da ve diğer AK Parti'den aldığımız belediyelerde personel çıkış yeri var mıdır? Vardır. Bankamatik memuru olan bütün asalakları kovduk ama namusu ile çalışan AK Partili olmuş MHP'li olmuş personele siyasi tercihinden ötürü asla ve asla bir işten çıkarma olmamıştır' tarzında saygısızca hakaret ederek açıklama yapmıştı. Özel, milletin vekili olmaktan çıkarak siyasi rant elde etmek amacıyla bu şekilde bir açıklama gerçekleştirmiştir" dedi.

"NAMUSUMUZA DİL UZATTI"

Çocuklarına helal lokma götürebilmek gayreti içerisinde olan ve İstanbul'a aşkla hizmet eden işçiler olduklarını vurgulayan Aydoğan açıklamada devamla, "Çalıştığımız süre zarfındaki giriş çıkıştaki imzalarımız ve çalışırken ki kamera kayıtları İBB'deki komisyon araştırması sırasında bunu ortaya çıkarmıştır. Özgür Özel haddini aşarak Türk milletinin bir ferdi olan bizi işçileri emekçilere asalak diyerek hakaret etmiş, üstüne namusumuza dil uzatmıştır. Sayın Özel'e buradan sesleniyoruz; siz şerefiniz namusunuz ortaya koyarak verdiğiniz sözlerin hiçbirini yerine getirmediniz. Şeref ve namus bizim yaşama gayemizdir. Buna dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Buradan kendisine sesleniyoruz. Bulunduğunuz makam hatırlayıp milletin vekili olduğunuzu anlayın. Vekili olduğunuz bu millete sizler hakaret edip iftirada bulunamazsınız. Kendisinden öncelikle tüm işçi ve emekçi kardeşlerim olmak üzere Türk milletine özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ALENEN HAKARET"

Yapılan açıklamanın ardından işçiler suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sunmak üzere adliyeye geçti. İşçiler tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçelerinde Özgür Özel hakkında "Alenen hakaret', 'İftira' ve 'Sövme' suçlarından dava açılması talep edildi.

İHA

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