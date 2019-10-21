Partisini yerden yere vuran CHP'li Mehmet Sevigen: Tayyip Bey yalnız bırakılmamalıydı

Barış Pınarı Harekatı'nı yakından takip ettiğini belirten CHP’li eski milletvekili ve eski bakan Mehmet Sevigen, "Bence çok haklı bir operasyon ve bana göre biraz geç kaldık. Bu operasyonu bugün yapmasaydık ileride telafi edemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşırdık. Sivil öldürmüyoruz, okul vurmuyoruz, şehirlere, köylere zarar vermiyoruz. Adeta iğne ile kuyu kazar gibi hassas bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Ama çok şükür yapılan anlaşma ile operasyondaki başarımızı anlaşma masasındaki başarı ile taçlandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Sevigen'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar;

"TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI / PKK DİRENEBİLSEYDİ ABD ANLAŞMAZDI"

Türkiye bence istediğini aldı. Barış Pınarı operasyonunun amacı Suriye sınırını teröristlerden temizlemekti. ABD yönetimi 120 saat içerisinde bölgenin örgütten temizleneceği garantisini verdi. Kim ne derse desin bu diplomatik bir başarıdır. İyi yapılan şeylere iyi demezseniz yanlış yapıldığı zaman yanlışı ne kadar yüksek sesle söylerseniz söyleyin kimseye duyuramazsınız. ABD mücadelenin başladığı günden itibaren 9 günlük sürede ciddi bir gözlem yaptı. Bu kadar silah ve para verdiği PKK – YPG, Türkiye'ye biraz direnebilseydi bu geri çekilme ve anlaşma sağlanamazdı. Buradaki başarı Türkiye'nin güçlü duruşu sayesinde olmuştur.

"TAYYİP BEY'İN SÖZLERİ ÇOK DOĞRU"

ABD her gün çelişkili açıklamalar yapıyor. Ancak biz Trump'a teşekkür etmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri bize gerçek iki yüzünü bir kez daha gösterdi. Ancak Türkiye'nin dik duruşu nedeniyle istediğimiz sonucu elde ettik. Suriye rejimi de gurur yapmadan PKK/YPG'den kurtulmak için Türkiye ile işbirliği yapmalıdır. Burada Rusya'nın tavrı çok önemli. Esad ile PKK-YPG birleşmemeli. Putin'e burada büyük rol düşüyor. Burada NATO'ya da dikkat çekmek istiyorum. NATO Genel Sekreteri ne diyor. "Hiçbir ülke Suriye meselesinde Türkiye kadar acı çekmedi. Mültecilere kapılarını açmadı." Bu sözleri bile dünyaya anlatsak yeter. Tayyip Bey'in sözleri çok doğru. "Eğer sınır güvenliğimi korumamı engelleyecekseniz, mültecilerin evlerine dönmelerine izin vermeyecekseniz açarım kapıları giderler." Çok haklı değil mi bu tepkisinde.

"ABD TAMAM, RUSYA'NIN TAVRI ÖNEMLİ"

ABD her gün çelişkili açıklamalar yapıyor. Ancak biz Trump'a teşekkür etmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri bize gerçek iki yüzünü bir kez daha gösterdi. Ancak Türkiye'nin dik duruşu nedeniyle istediğimiz sonucu elde ettik. Suriye rejimi de gurur yapmadan PKK/YPG'den kurtulmak için Türkiye ile işbirliği yapmalıdır. Burada Rusya'nın tavrı çok önemli. Esad ile PKK-YPG birleşmemeli. Putin'e burada büyük rol düşüyor. Burada NATO'ya da dikkat çekmek istiyorum. NATO Genel Sekreteri ne diyor. "Hiçbir ülke Suriye meselesinde Türkiye kadar acı çekmedi. Mültecilere kapılarını açmadı." Bu sözleri bile dünyaya anlatsak yeter. Tayyip Bey'in sözleri çok doğru. "Eğer sınır güvenliğimi korumamı engelleyecekseniz, mültecilerin evlerine dönmelerine izin vermeyecekseniz açarım kapıları giderler." Çok haklı değil mi bu tepkisinde.

"MEKTUP BAŞARIMIZI GÖLGELEYEMEZ"

Dediğiniz gibi bu mektubun cevabını biz askeri alanda verdik. Bizim bir sözümüz vardır: "İnsanlar kendini yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz." Türkiye bu dönemde kendine yapılan iyiliği de ve kötülüğü de unutmamalı. Önemli olan başarının gölgelenmemesidir. Amaç bağcıyı dövmek değil üzüm yemekse doğru yoldayız. Bilmeliyiz ki intikam çorbası soğuk içilir. Zaman geldiği zaman bunun hesabı sorulur.

"SORUNU SADECE TAYYİP BEY'İN OMUZLARINA BIRAKAMAYIZ"

Bakın, Türkiye terörle mücadelede önemli bir eşikte. Evet Persembe günü ABD Başkan Yardımcısı Pence ile varılan mutabakatta önemli bir başarı elde ettik. Ama bence tehlike hala geçmiş değil. Bizi dünyada yalnızlaştırmaya ve haklı bir davada haksız durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Hükümet 24 saat bu konu ile uğraşıyor. ABD, Rusya, AB, Arap Birliği karşısında önemli bir mücadele veriyor. Ancak bu konu hükümetin ve Tayyip Bey'in omuzlarına bırakılamayacak kadar önemli bir milli meseledir. Bu mesele yalnız Tayyip Bey'in ve birkaç bakanın meselesi değil ki. Sınır güvenliğimiz tüm Türkiye'nin meselesi.

"PARLAMENTONUN UYUMASINI İÇİME SİNDİREMİYORUM"

Ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak çok açık söylüyorum. Böyle bir durumda ben yatakta rahat uyuyamam. Siyasetçiler, Barolar, Meslek Kuruluşları, Akademisyenler, STK'lar, sanatçılar kim varsa dünyaya dağılıp bu haklı olduğumuz bu meseleyi bütün dünyaya anlatmamız gerekir. CHP'de ve tüm partilerde birçok etkili büyükelçi var. Dünyanın birçok ülkesinde kardeş belediyeler var. Buralara gidip anlatmalıyız. Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz. Böyle bir durumda parlamentonun çalışma yapmamasını içime sindiremiyorum. Bu yalnızca hükümetin görevi mi?

"GÜLNUR AYBET'İ GURURLA İZLEDİM / CHP NİYE DÜNYAYA ANLATMIYOR?"

Tekrar ediyorum sorunu Tayyip Bey'in omuzlarına bırakıp kenarda izleyemeyiz. Bakın ben iyi bir CHP'liyim. 2. Dönem Partinin kurucularındanım. DSP'den gelmiştim. Cumhurbaşkanı Danışmanlarından Gülnur Aybet isimli bir hanımefendi var. 3-4 gündür televizyonlarda Türkiye'yi savunuyor. Kendisine saygı duyuyorum Gülnur Aybet'i gururla izledim. CHP de çok önemli eski büyükelçiler var CHP gönderse, ABD medyasında Gülnur Aybet gibi Türkiye'nin terörle verdiği mücadeleyi savunsa kötü mü olur? Haklı olduğumuz davada haksız çıkacağız diye üzülüyorum. Cumhurbaşkanı Azarbeycan'a gidiyor, Sırbistan'a gidiyor. Her yere gidiyor ve bunu anlatmaya çalışıyor. Hükümet'i bu haklı davada yalnız bırakmak olur mu? Ben susayım, oluruna bırakayım ne olursa olsun demek bize yakışmaz.

Sabah