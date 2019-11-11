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11 Kasım 2019 Pazartesi 22:05:25 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 22:47:21

CHP'li İmamoğlu, bu kez fena yakalandı! İşçi kıyımının arkasından bakın ne çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımının belgeleri ortaya çıktı! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'sinde çıkardıkları işçilerle ilgili "Seçim döneminde alınanları çıkardık" yalanları ellerinde patladı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB Meclis Toplantısında, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu'nun görevlendirilmesiyle kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı raporu okudu. İşçi kıyımının arkasından bakın ne çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır." dedi.

Kaynar, İBB Meclis Toplantısında, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu'nun görevlendirilmesiyle kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı raporu okudu.

Komisyonun işten çıkarılan işçileri de dinleyerek İBB Hukuk Müşavirliği'nden bilgiler aldığını aktaran Kaynar, "24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır." diye konuştu.

Komisyon çalışırken de işçi çıkarmalarına devam edildiğini belirten Kaynar, işçilerin iş akitlerinin herhangi bir haklı sebep belirtilmeksizin feshedildiğini ve belediyenin de bunu kabul ettiğini söyledi.

Belediyenin bu süre içerisinde çok sayıda işçi aldığını bildiren Kaynar, kasım ayı başı itibarıyla toplam 1003 kişinin daha işe alındığını kaydetti.

İşten çıkarmaların ve yerine işçi alınmasının kanuna aykırı olduğunu savunan Kaynar, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bu işçilere 24 Ekim'e kadar ihbar ve kıdem tazminatı olarak kanuni hakları karşılığı 75 milyon 928 bin 931 lira ödemiş. Bazı işçilerse işe iade davası açtı. Yani belediyenin bu işçilere ödeyeceği işe iade etmeme ve haksız fesih tazminatlarını da eklediğinizde belediyenin sırf bu işçi kıyımı nedeniyle ne tür bir tazminat yüküyle kalacağını sizlerin takdirine sunuyorum. Yapılan işlem kanuna aykırı. Komisyonumuz işten çıkarılan işçilerin işine iade edilmesi sonucuna varmıştır."

AA

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