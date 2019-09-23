CHP'li Edirne Belediyesi’ne haciz şoku! Şirketin yönetimindeki isim Mahmut Tanal’ın kardeşi çıktı

CHP’li Edirne Belediyesi’ne bağlı Personel A.Ş.'ye, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan faiz hariç 16 milyon borcunu ödeyemeyince haciz geldiği ortaya çıktı. Edirne Belediyesi’nin personel ihtiyacını sağlamak için yaklaşık 16 ay önce Personel A.Ş. kuruldu. Belediyenin ihtiyacı doğrultusunda personel alımı bu şirket tarafından yapıldı.



YÖNETİMDE TANIDIK İSİMLER



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın önerisi ve Edirne Belediye Meclisi'nin oy çokluğuyla 2 ay önce şirketin yönetim kadrosuna CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kardeşi eski belediye Meclis Üyesi Ramazan Tanal, eski Havsa Belediye Başkanı CHP’li Oğuz Tekin ve son seçimlerde aday gösterilmeyen eski Belediye Meclis Üyesi CHP’li Refik Şahin atandı.



BORÇ 20 MİLYONA DAYANDI



Atamalara karşı tepkiler çığ gibi büyürken şirket SGK'ya borçlandı. Her geçen gün borç katlanırken aradan geçen 2 aylık süre içerisinde kuruma haciz geldiği öğrenildi. Haciz sonrası Edirne Belediye Meclisi olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıda SGK’ya olan ana borcun 16 milyon 414 bin lira olduğu, borcun faizlerle birlikte yaklaşık 20 milyon liraya dayandığı belirtildi. Edirne Belediyesi de Personel A.Ş.'nin borcunu ödemek için skandal bir karara imza attı.



CHP VE İP'DE ÇATLAK



CHP’li Gürkan, SGK ile anlaştıklarını ve Edirne’nin farklı yerlerinde bulunan 5 arsayı borç karşılığında ipotek olarak göstermek istediklerini belirtti. Bunun üzerine Belediye Meclisi’nde arsaların SGK’ya ipotek olarak gösterilmesi için oylama yapıldı. Oylamada CHP ile İP arasında çatlak oluştu.



SATIŞ HAKKI DA VAR



Oylamada AK Parti, MHP’nin aynı sıra 3 İP'li Meclis üyesinin ret oyu verdiği belirtildi. CHP ve tek İP'li Meclis Üyesi Duygu Şener ipotek için evet oyu verdi. Bir oy farkla Edirne’nin farklı yerlerindeki 5 değerli arsa SGK’ya borçlar karşılığında ipotek olarak gösterildi. Borç taksitlerininin ödenmemesi, durumunda SGK’ya satış hakkı tanındı.



Paralar konsere gitti



AK Parti Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Kerim Kazan, belediyenin kamu kurumlarına yüksek miktarda borçları olmasına rağmen tasarruf yoluna gitmediğini belirtti. Kazan, “Son olarak 1 Eylül Barış Günü kapsamında 177 bin liraya konser düzenlendi. Belediye bu konularda tasarruf etsin. Getirilen sanatçının konser bedelleri belli, çok düşük rakamlar. Belediyenin ödediği konser bedeli ise çok yüksek” dedi.