CHP'li belediye tatil cenneti Bodrum'u katletti

Muğla'nın Bodrum ilçesi önemli turizm merkezlerinden birisi. Yaz aylarında nüfusun ikiye katlandığı ilçede, çarpık kentleşmenin önüne bir türlü geçilemedi.

CHP DOĞAYI KATLETTİ

CHP yönetimindeki Bodrum'un havadan çekilen görüntüsü, acı bir gerçeği ortaya koydu. İlçede, betonlaşma yüzünden yeşil alanlar yok edildi.

Denize yakın olması için yapılan villalar, ortaya bu çirkin görünümü çıkardı.

(Sabah)