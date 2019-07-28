28 Temmuz 2019 Pazar 16:17:46 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:19:36
CHP'li belediye tatil cenneti Bodrum'u katletti
Yıllardır CHP yönetiminde olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde resmen doğa katledildi. Betonlaşmanın önüne geçilemeyen ilçede yeşil alan yok denecek kadar azaldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi önemli turizm merkezlerinden birisi. Yaz aylarında nüfusun ikiye katlandığı ilçede, çarpık kentleşmenin önüne bir türlü geçilemedi.
CHP DOĞAYI KATLETTİ
CHP yönetimindeki Bodrum'un havadan çekilen görüntüsü, acı bir gerçeği ortaya koydu. İlçede, betonlaşma yüzünden yeşil alanlar yok edildi.
Denize yakın olması için yapılan villalar, ortaya bu çirkin görünümü çıkardı.
(Sabah)
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- CHP'li belediye tatil cenneti Bodrum'u katletti
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