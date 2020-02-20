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20 Şubat 2020 Perşembe 18:20:02 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 18:29:54

CHP'den şok Suriye açıklaması: Esad ile savaşmayı gerektirecek bir tehdit yok

Kahraman Mehmetçiklerimiz katil Esed rejimi tarafından şehit edilirken FETÖ'nün kaset kumpasıyla CHP'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu katil Esed ile savaşmayı gerektirecek bir tehdit yok ifadelerini kullandı.

CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'nda, İdlib'deki son gelişmelerin ele alındı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Suriye'nin doğrudan bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İdlib'deki son gelişmelerin ele alındı.

Toplantı sonrasında CHP tarafından bir açıklama yayınlandı. Yayınlanan açıklamada "Türkiye’nin önündeki en önemli meselenin İdlib’deki gergin durum ve olası tırmanma olduğu, Türkiye’nin Suriye yönetimi ile savaşmasını gerektirecek doğrudan bir tehdidin mevcut olmadığı, dolayısıyla barışı önceleyen yaklaşımların tercih edilmesinin gerektiği, İdlib’den Türkiye’ye yönelik en öncelikli meselenin yeni bir sığınmacı dalgası olduğu, bunun kontrol edilebilmesi için Rusya ile görüşmelerin şeffaf şekilde sabırla sürdürülmesi ve Suriye yönetimiyle de diyalog olanaklarının araştırılmasına devam edilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır." ifadelerine yer erildi.

ESKİ MİLLETVEKİLLERİ VE ESKİ ASKERLER KATILDI

Toplantıya; eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Osman Korutürk, eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, eski CHP milletvekilleri Rıza Türmen, Oğuz Oyan, Hüseyin Pazarcı ve emekli Tümgeneral Cihangir Akşit katıldı.

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