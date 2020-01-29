CHP'de büyük skandal! Divan Başkanı, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla genel merkezden atandı

  • Bist 100
    120165
  • Dolar
    5,9479
  • Euro
    6,5480
  • Altın
    299,6400
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hüseyin Çimşir galibiyetten başka bir şey düşünmüyor Hüseyin Çimşir galibiyetten başka bir şey düşünmüyor
Ersun Yanal Trabzonspor maçında 11. isimde kararsız kaldı Ersun Yanal Trabzonspor maçında 11. isimde kararsız kaldı
Cüneyt Çakır 'yaş' nedeniyle liste dışında kaldı Cüneyt Çakır 'yaş' nedeniyle liste dışında kaldı
Yalın'dan alkışlanacak hareket! Elazığ için bir TIR yardım topladı Yalın'dan alkışlanacak hareket! Elazığ için bir TIR yardım topladı
Koronadan sonra bir salgın haberi daha: Çocuklar peş peşe ölüyor Koronadan sonra bir salgın haberi daha: Çocuklar peş peşe ölüyor
2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri 2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı
Gamze Erçel doğum anını paylaştı Gamze Erçel doğum anını paylaştı
Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi
Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi
Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin
Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi
Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı
Siachen: Üçüncü Kutup Siachen: Üçüncü Kutup
Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri
Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:01:18 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 10:45:14

CHP'de büyük skandal! Divan Başkanı, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla genel merkezden atandı

CHP'de ilçe kongre seçimlerinde büyük bir skandala imza atılarak, Kırklareli ilçe kongre seçimlerinde delegeler tarafından seçilmesi gereken Divan Başkanı, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla genel merkezden atandı.

CHP'de ilçe delegeleri tarafından seçilmesi gereken Divan Başkanı, iki genel başkan yardımcısının imzasıyla belirlendi. Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Muharrem Erkek’in imzasıyla 22 Ocak 2020 tarihinde imzalanan genelge, Kırklareli CHP İl ve ilçe başkanlıklarına gönderildi.

Akşam’ın ele geçirdiği yazıda şu ifadelere yer verildi: “Kırklareli ili Merkez ilçesinde 26 Ocak 2020 tarihinde Pazar günü yapılacak olan ilçe kongre seçiminde, Divan Başkanlığı görevini yürütmek, kongrenin tüzük-yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izlemek ve denetlemek üzere Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygün görevlendirilmiştir” denildi. Kılıçdaroğlu tarafından Divan Başkanı olarak Kırklareli’ne gönderilen İlhami Özcan Aygün, pazar günü Twitter hesabından “Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle Divan Başkanlığını yaptığım Kırklareli’nde CHP Merkez ilçe kongresindeyiz” mesajını paylaştı.

TÜZÜK İHLAL EDİLDİ

Oysa parti tüzüğünde Divan Başkanının seçilmesiyle ilgili 39’uncu Madde çok açık: Kongre üyeleri ya da partililer arasından bir başkan, kongre üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve en az bir yazman seçilir.”

160 PARTİLİ DİSİPLİNE VERİLMİŞTİ

Seçimlere bağımsız girerek belediye başkanı olan eski CHP’li Mehmet Siyam Kesimoğlu’na destek veren 160 partili, disipline verilmişti. Beylikdüzü’ndeki kongrede ise Divan Başkanı seçilen Muharrem Erkek, İmamoğlu’nun desteklediği Taşkın Özer’i tek aday yapmak isteyince partililer üzerine yürümüştü. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ