CHP skandallara doymuyor! Demirtaş'ın Kandil görüntülerini paylaşarak...
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği gerekçesiyle tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki görüntülerini paylaşarak serbest bırakılması çağrısında bulundu. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri görmezden gelen CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliğini bu derece alenen yapması sosyal medyada büyük tepki gördü.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bir skandala imza attı. Bekaroğlu, Twitter hesabından terör örgütüne üyelikten tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Bekaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in Kandil'deki görüntülerini paylaşarak "Demirtaş'ı serbest bırakın, TBMM'de bir komisyon kurun, çözüm süreci tekrar başlasın. Annelerin acıları ancak böyle diner. 'Son terörist öldürülene kadar' yöntemi yanlış, 'sivil toplum' yürüyüşleri ile de bir yere gidilemez" ifadelerini kullandı.
DİYARBAKIR'DAKİ ACILI ANNELERİ GÖRMEZDEN GELİRKEN...
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan acılı ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbetlerini görmezden gelen CHP'li milletvekili Bekaroğlu'nun, ''Son terörist öldürülene kadar' yöntemi yanlış, 'sivil toplum' yürüyüşleri ile de bir yere gidilemez" ifadeleri dikkat çekti.
Bekaroğlu, bu paylaşımı nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü.
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