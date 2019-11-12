CHP’li Yarkadaş rezil oldu

Yarkadaş katıldığı televizyon programında, “11 milyon fidanın 9 milyonu tutmaz. Mevsim uygun değil” deyince yetkililerden cevap gecikmedi. Orman Genel Müdür Bekir Karacabey yayına bağlarak, “Bilimsel olarak Kasım ayı ülkemiz için en uygun mevsimdir” açıklamasını yaptı. Yaşananlara daha fazla dayanamayan sunucu, “Yarkadaş’ın söylediklerinin bilimsel gerçekliği yok” diyerek CHP’li ismi rezil etti. Yalanı ortaya çıkan ve söyleyecek bir şey bulamayan Yarkadaş sırıtmakla yetindi.