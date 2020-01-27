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27 Ocak 2020 Pazartesi 10:37:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 10:37:43

Cemil Kazancı kimdir, nereli? Cemil Kazancı ne iş yapıyor?

Cemil Kazancı, Acun Ilıcalı'nın yardım kampanyasında dikkat çeken isimler arasında yerini aldı. Acun Ilıcalı'nın depremzedeler için TV8'de Tek Yürek Elazığ depremi yardım kampanyası düzenledi. Cemil Kazancı da Elazığ’da yaşanan deprem için 2 Milyon lira bağış yaptı. Vatandaşlar Cemil Kazancı hakkında araştırma yapmaya başladı. Merakla araştırılan "Cemil Kazancı kimdir, nereli? Cemil Kazancı ne iş yapıyor?" sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Cemil Kazancı kimdir, nereli? Cemil Kazancı ne iş yapıyor? merak ediliyor. Cemil Kazancı, Acun Ilıcalı'nın yardım kampanyasında dikkat çeken isimler arasında yerini aldı. Acun Ilıcalı'nın depremzedeler için TV8'de Tek Yürek Elazığ depremi yardım kampanyası düzenledi. Cemil Kazancı da Elazığ’da yaşanan deprem için 2 Milyon lira bağış yaptı. Vatandaşlar Cemil Kazancı hakkında araştırma yapmaya başladı. Cemil Kazancı hakkında merak edilenler haberimizde..

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yardım kampanyasının dikkat çeken ismi Cemil Kazancı, 1961 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cemil Kazancı, baba tarafından aslen Rizelidir. Çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grup’un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmakta olan Kazancı, Temmuz 2019 tarihinden itibaren Aksa Enerji CEO'su olarak görev yapmaktadır.

2017 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesinde Serveti: 550 milyon dolar, kaynağı ise Kazancı Holding olarak açıklanmıştır.

Eşi Cook Shop Restaurant’ların sahibi iş kadını, Ayşe Kazancı’dır. Bu evliliğinden Ecem isminde bir kızı vardır.

Cemil Kazancı, Fenerbahçe WinWin kampanyası’nda Rize adına 5 bin forma bağışı yapan isim olmuştur.

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