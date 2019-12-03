Çavuşoğlu, AB'nin yeni Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Varhelyi ile telefon görüşmesi yaptı.
AB KOMİSYONUNDA YENİ DÖNEM
Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda 27 Kasım'da güvenoyu aldı ve dün göreve başladı.
Von der Leyen'in komisyonu 31 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.
Yeni Komisyonda, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Genişlemeden Sorumlu AB Komiserliği görevini, Macar üye Oliver Varhelyi üstlendi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Çavuşoğlu, AB'nin yeni Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile görüştü
- İmzalar atıldı! İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi'nden iş birliği
- MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 1 asker yaralı
- Başkan Erdoğan İngiltere'ye gidiyor: İki zirve bir arada
- AK Parti'den 'İstanbul Şehir Üniversitesi'ne dair açıklama