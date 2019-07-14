Çatalhöyük ve Alacahöyük nerede? KPSS 2019 dikkat çeken sorular ve yanıtları!
Çatalhöyük ve Alacahöyük nerede? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. KPSS 2019 dikkat çeken sorular ve yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı bugün çoklu oturumlar şeklinde gerçekleştiriliyor. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak. Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15'te gerçekleştirldi. Oturmun tamamlanmasının ardından gözler sorular ve cevaplarına çevrildi. İşte 2019 KPSS soruları ve cevapları sizlerle...
Çatalhöyük ve Alacahöyük nerede? sorusu KPSS olan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda soruldu. KPSS 2019 dikkat çeken sorular ve yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı bugün çoklu oturumlar halinde gerçekleştiriliyor. Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15'te gerçekleştirldi ve ilk oturum sona erdi. İlk oturumun sona ermesinin ardından adaylar soru ve cevapları internet üzerinden araştırmaya başladılar. KPSS lisans soruları ve cevapları sizlerle...
ALACAHÖYÜK NEREDE?
Alacahöyük, Çorum'un 45 km. güneyinde, Alaca İlçesi'nin 17 km. kuzeybatısında yer almakta olup, Boğazköy'e 34, Ankara'ya ise 210 km. uzaklıktaki Alacahöyük Köyü yerleşim alanı içerisindedir.
ÇATAKHÖYÜK NEREDE?
Konya ilinin Çumra ilçesi sınırları altında yer alan Çatalhöyük ilçenin 10 kilometre doğu bölgesinde yer almaktadır. İki tepe düzü olan bir tepe şeklinde ve farklı yüksekliklerde engebeli bir yapıya sahiptir. Bu sebebiyle farklı yükseltilerinden dolayı çatal sıfatını almıştır.
Kent, biri batıda diğeri doğuda olmak üzere iki ayrı tepeden (höyük) oluşuyor. Adını da bu ikiye ayrılmış “çatal” konumundan alıyor. UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Çatalhöyük Neolitik Kentinin Dünya Mirası Listesine kaydedilmesini oybirliğiyle kabul etti.
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