Buzağı desteği ödemeleri ne zaman? 2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek?

  • Bist 100
    109355
  • Dolar
    5,7772
  • Euro
    6,4338
  • Altın
    273,9290
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bulgaristan Başbakanı'ndan son dakika Türkiye açıklaması: Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede onların yerini dolduramaz Bulgaristan Başbakanı'ndan son dakika Türkiye açıklaması: Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede onların yerini dolduramaz
12 Aralık Merkez Bankası faiz indirimi ne kadar? Merkez Bankası faiz kararı nedir? 12 Aralık Merkez Bankası faiz indirimi ne kadar? Merkez Bankası faiz kararı nedir?
Fenerbahçe 'Yeni Riquelme'yi transfer ediyor Fenerbahçe 'Yeni Riquelme'yi transfer ediyor
Merkez Bankası, politika faizini iki puan indirdi Merkez Bankası, politika faizini iki puan indirdi
Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran kimdir? Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran kaç yaşında? Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran kimdir? Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran kaç yaşında?
BKM'den milyonları ilgilendiren kredi kartı açıklaması BKM'den milyonları ilgilendiren kredi kartı açıklaması
Uluğdağ'daki kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım: Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin! Uluğdağ'daki kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım: Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin!
Doya Doya Moda Miraç kimdir? Doya Doya Moda Miraç Tortumlu kaç yaşında? Doya Doya Moda Miraç kimdir? Doya Doya Moda Miraç Tortumlu kaç yaşında?
Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an... O anlar kamera! Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an... O anlar kamera!
Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an... O anlar kamera! Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an... O anlar kamera!
PAEM sonuçları ne zaman açıklanır 2019? PAEM sonuçları hangi gün açıklanacak? PAEM sonuçları ne zaman açıklanır 2019? PAEM sonuçları hangi gün açıklanacak?
Trump'tan Yahudilere: Servetiniz için bana oy vereceksiniz Trump'tan Yahudilere: Servetiniz için bana oy vereceksiniz
İşte lige damga vuran devre arası transferleri! İşte lige damga vuran devre arası transferleri!
Buzağı desteği ödemeleri ne zaman? 2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteği ödemeleri ne zaman? 2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek?
Dünyanın en eski sanat eseri Sulawesi’deki bir mağara duvarında keşfedildi Dünyanın en eski sanat eseri Sulawesi’deki bir mağara duvarında keşfedildi
Model Tanja Dukiç'i vahşice döven Türk hakkında istenen ceza açıklandı Model Tanja Dukiç'i vahşice döven Türk hakkında istenen ceza açıklandı
Türkiye, Libya anlaşmasının tescili için BM'ye bildirimde bulundu! Türkiye, Libya anlaşmasının tescili için BM'ye bildirimde bulundu!
TOKİ 100 bin konut projesi teslimi ne zaman? TOKİ 100 bin konut projesi ödeme planı nasıl? TOKİ 100 bin konut projesi teslimi ne zaman? TOKİ 100 bin konut projesi ödeme planı nasıl?
Sosyal konut nedir? TOKİ sosyal konut projesi şartları neler? Sosyal konut nedir? TOKİ sosyal konut projesi şartları neler?
Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu
Başkan Erdoğan'dan sosyal konut projesi müjdesi Başkan Erdoğan'dan sosyal konut projesi müjdesi
Birkaç aydır mali sıkıntılar yaşayan Doğa Koleji'nde neler oluyo? Birkaç aydır mali sıkıntılar yaşayan Doğa Koleji'nde neler oluyo?
Fatih Terim'in en kötü Şampiyonlar Ligi performansı Fatih Terim'in en kötü Şampiyonlar Ligi performansı
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Aralık 2019 Perşembe 13:17:52 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 13:19:11

Buzağı desteği ödemeleri ne zaman? 2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek?

Buzağı desteği ödemeleri ne zaman? 2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2018 2 dönem buzağı desteklemelerinin ödenmesini bekleyen vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. 2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Buzağı desteği ödemeleri, hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Buzağı desteklemeleri 2018 2.dönem ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Yetiştiriciler, hayvancılığın desteklenmesi için buzağı detseği veriyor. Yetiştiriciler desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvuruyor. Buzağı desteği ödemeleri kapsamında ilk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapıldı. Peki, Buzağı desteği ödemeleri ne zaman?

TARIM ORMAN BAKANLIĞININ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.


 

BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2018 yılının 2. ödemesi henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmadı. Ödemelerin yakın zaman içerisinde  vatandaşlara ödenmesi bekleniyor.

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ