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13 Kasım 2019 Çarşamba 15:48:42 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 15:49:55

'Büyük Göç' belgesel oldu

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınmayı anlatan belgesel film yayımlandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın "Büyük Göç" olarak adlandırılan rekor taşınma sürecini filme aldı. Mini belgesel film, sosyal medya platformları üzerinden yayımlandı. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasını konu alan belgesel film, aynı zamanda Türkiye'nin lojistik sektöründeki başarısına da ışık tutuyor.

"Büyük Göç" isimli belgesel film, İGA-İstanbul Havalimanı'nın "igairport" uzantılı sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Sivil havacılık tarihinin en iddialı taşınma operasyonlarından biri olarak adlandırılan ve Türkiye'nin lojistik başarısının kanıtı niteliğindeki belgesel, 33 saatte yaşananları gözler önüne seriyor.

Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu

İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecinde yaşananların aktarıldığı belgesel, Büyük Göç'ün arka planında hangi çalışmaların yapıldığına ışık tutuyor. Filmde ayrıca rekor sürede gerçekleştirilen taşınmada görev alan binlerce kişinin emeği ve azmi birebir yansıtılıyor. Atatürk Havalimanı'nın 86 yıllık işlevini tamamlaması sonrası İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin aktarıldığı belgeselde, yüzlerce uçak ve aracın, tonlarca malzemenin taşınması sürecinde zamana karşı önemli bir yarış ortaya konuyor. Belgesel sayesinde mühendislerden işçilere kadar taşınmada emek veren herkesin katkıları tarih sayfalarındaki yerini alıyor.

45 saat olarak planlandı 33 saatte gerçekleşti

Büyük Göç kapsamında Atatürk Havalimanı dünya üzerinde sayılı olabilecek bir şekilde 45 saat için planlanan ancak 33 saatte rekor sayılan bir lojistik operasyon süreciyle İstanbul Havalimanı"na sorunsuz bir şekilde taşınmıştı.

Türkçe seslendirmesi Uğur Taşdemir tarafından yapılan "Büyük Göç" isimli belgesel Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.

Türkçe olarak hazırlanan belgesele "https://www.youtube.com/watch?v=1YQnYijJYvE&feature=youtu.be" linkinden, İngilizce olarak hazırlanan belgesele ise "https://www.youtube.com/watch?v=xtHejk-tvCw&feature=youtu.be" linkinden ulaşılabilir.

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