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14 Ocak 2020 Salı 15:13:16 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 15:22:39

Bu iddia doğru mu Sayın Ekrem İmamoğlu! Jülide Kural'ın maaşını İBB mi ödüyor?

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın İBB sitesinden satışa çıkmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepki çeken ve Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' isimli kitaptan uyarlanan tiyatro oyununun mimarlarından Jülide Kural'ın maaşının İBB tarafından ödendiği, hiçbir oyunda rol almadan maaş almaya devam ettiği iddia edildi.

Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununda tepkilere neden olan karenin ardından skandal bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. 11 yıl içinde 6-7 oyunda rol alan söz konusu oyunun mimarlarından Jülide Kural'ın maaşının İBB tarafından ödendiği ve hiç bir oyunda rol almadan maaş almaya devam ettiği anlaşıldı.

Sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin’in HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabını sahneye uyarladığı haberlerini okudunuz. Aslında ortada oyun yok, bu bir ‘okuma tiyatrosu’. Ancak gala gecesinde verilen ‘toplu fotoğraf’ konunun önüne geçti.

Nasıl geçmesin ki, tiyatroyu izlemeye gelenler arasında, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Kadir İnanır da vardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak bu ‘toplu fotoğrafı’ eleştirenlere karşı ‘Sosyal bir olaydır. Bu tür sosyal olaylar neden bu ülkede yadsınıyor anlamak mümkün değil’ açıklaması yaptı.

Öztrak’a hatırlatmak lazım. HDP Diyarbakır il binası önünde aylardır eylem yapan ve terör örgütü PKK’nın elinden evlatlarını kurtarmak için gözyaşı döken anne babaların dramı da ‘sosyal olaydır’.  Ancak, ne CHP’nin ne de Demirtaş için ‘toplu fotoğraf’ta buluşanların Diyarbakır Annelerine bir oyun kadar bile ilgi gösterdiklerini söyleyebiliriz.

Tam tersine, başta Yasin Börü olmak üzere 52 insanımızın hunharca katledilmesine neden olan Kobani provokasyonunun başmimarı olarak bugün tutuklu bulunan Demirtaş’a ağıt yakmakla meşguller.

Söz konusu okuma tiyatrosunun mimarlarından Jülide Kural’ın tiyatro geçmişine baktım. Orhan Alkaya’nın ahbabı olarak 2009 yılında İBB Şehir Tiyatroları’na kapağı atmış. Son dört yıldır sahneye çıkmasa bile maaşını çatır çatır almaya devam ediyor. En son 2016’da sahnelenen ‘Martı’ oyununda görülmüş. 11 yılda sadece 6-7 oyunda rol almış. Ortalama 9 bin liralık maaştan belediyeye olan maliyeti 1 milyon TL’den fazla. 6-7 oyun için iyi para.

Boş durmaktan canı sıkılınca ‘nasıl olsa belediyede devran döndü’ diyerek sahte sosyalistliğe soyunan Jülide Kural’ı hiçbir teatral başarısıyla hatırlamıyoruz. Yıllarca Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı olarak anıldı.

Tiyatro çevrelerine göre yeteneksiz bir oyuncu olarak da kulislerde hava atıp maaş almak en iyi bildiği iş oldu. Hem de son 4 yıldır hiçbir oyunda rol almadan…

Geçen yıllarda da gündeme gelmişti; ödenekli tiyatrolarda yıllarca hiçbir oyunda rol almadan tıkır tıkır maaşları ödenen ‘bankamatik sanatçıları’ konusu vardı. Sahi, sözüm ona ‘tasarruf tedbirleri gereği’ muhafazakar yazarların oyunlarını repertuvardan çıkaran İBB Şehir Tiyatroları, ‘Bankamatik sanatçıları’ konusunda bir tedbir almayı düşünür mü acaba?



Kaynak: Akşam / Bedir Acar

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