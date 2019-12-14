Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı toplantıda mecliste grubu olan siyasi parti temsilcileri bütçe üzerine konuştu. AK Parti grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Bu bütçede projelerin iptali, çokça borçlanma, İstanbul arazilerinin satışı, sosyal medya algı yönetimi, israf diye kampanya yaptığınız çok sayıda araç kiralama var. Bu bütçede hayal kırıklığı var. Bu bütçede halk yok. Fakir fukaraya dağıtmak için 2019 yılı bütçesi 400 milyon. 2020 yılı bütçesi ise 490 milyon lira. Sadece 90 milyon artmış” dedi.