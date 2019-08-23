Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.
AA
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