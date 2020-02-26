Bombalı eylem yapacaklardı, İstanbul'da yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK KCK terör örgütünün sözde 'özel kuvvetler' örgüt üyelerine verilen eğitimi aldığı belirlenen ve Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş kimlikler taşıdığı belirlenen 2 kişi tespit edildi.

Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. A.S.L. adlı kadın ile M.K. adlı erkek teröristin bağlantılarını belirleyen polis operasyon düzenledi. Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 farklı adrese yapılan operasyonda takipteki A.S.L ve M.K ile birlikte A.H. , H.H. , M.H. , S.H. , G.H. , F.H. , B.C. , M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte toplam 10 kilogram patlayıcı madde, tetikleyici, fünye, 2 tabanca, şarjör, fişek ve tabancalara ait susturucular ele geçirildiği kaydedildi.

İki teröristin Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri belirtiliyor. Teröristlerin hedeflerinin; devlet büyükleri, valilik, emniyet müdürlüğü yerleşkesi ve ekonomik yatırımlar olduğu ifade ediliyor.