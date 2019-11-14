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14 Kasım 2019 Perşembe 16:38:46 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 16:40:09

Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları izleyicilerin büyük beğenisini alıyor. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in hayatı hakkında bilmediği detayları öğrenmek istiyor. Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından Hilal Altınbilek'in hayatı merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Züleyha'ya can veren Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in hayatı hakkında bilmediği detayları öğrenmek istiyor. Arama motorlarında yoğun olarak araştırılan "Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı “Derin Sular” dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Çocuklar Sana Emanet’ filminde Engin Akyürek’in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.

Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Züleyha karakterine hayat veriyor. İşçi olan iki kardeşin yanlarına manevi kız kardeşlerini de alarak şehre yani Adana'ya iyi bir iş bulmak için gelmelerini ve bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamalarını ve ardından gelişen olayları anlatan ”Bir Zamanlar Çukurova” adlı dizide Burak Sarımola, Vahide Gördüm, Uğur Güneş, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın ve Murat Ünalmış gibi isimler de rol alıyor.

Hilal Altınbilek’in oynadığı filmler ve diziler:

Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi) – 2018
Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi) – 2018
Hayatımın Aşkı (Nil) (TV Dizisi) – 2016
Karagül (Özlem)(TV Dizisi) – 2013 – 2015
Derin Sular (İrem) (TV Dizisi) – 2011

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA KİMDİR?

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

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