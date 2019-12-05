BİM'e yarın neler geliyor? BİM 6 Aralık 209 aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri "BİM'e yarın neler geliyor? BİM 6 Aralık 209 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM 6 Aralık 209 aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1.799 TL'den satışa sunuluyor. BİM 6 Aralık 209 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

BİM 6 Aralık 209 aktüel ürünler kataloğuna göre, Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1.799 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL'den, katı meyve sıkacağı 169 TL'den, granit efektli karnıyarık tenceresi 59,90 TL'den, nar dökücü 5,95 TL'den, Philips Buhar Kazanlı Ütü 499 TL'den, Kumtel dikey ısıtıcı 159 TL'den, nakışlı tercik 16,90 TL'den, kadın bere 9,95 TL'den, erkek bere 8,50 TL'den satılıyor.

BİM 6 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU