BİM'e yarın neler geliyor? BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu haberimizde

BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM'e yarın neler geliyor? BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. BİM müşterileri bu hafta markete hangi aktüel ürünlerin satışa sunulacağını öğrenmek istiyor. 7'den 70'e herkese göre aktüel ürün getiren BİM'in ürünleri kısa sürede tükeniyor. BİM aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu merak ediyor. BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, HP Notebook 1.799 TL'den, 48 parça porselen yemek takımı 339 TL'den, petek kurutmalık 12,90 TL'den, barbie aynalı güzellik masası 75 TL'den, oyuncak kamyon 39 TL'den satılıyor.

BİM 17 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU