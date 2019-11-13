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13 Kasım 2019 Çarşamba 15:10:20 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 15:11:29

BİM'e Cuma günü neler geliyor? BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?

BİM'e Cuma günü neler geliyor? BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM müşterileri Cuma günü itibari ile BİM'e hangi aktüel ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre Tefal Buharlı Ütü 189 TL'den, çay makinesi 129 TL'den, narenciye sıkacağı 39,90 TL'den, biberon ısıtıcı 79 TL'den, lisanslı çocuk şemsiyeleri 24,90 TL'den satılıyor. BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor..

BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Binlerce BİM müşterisi arama motorlarında "BİM'e Cuma günü neler geliyor? BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM müşterileri Cuma günü itibari ile BİM'e hangi aktüel ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor.  BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre Tefal Buharlı Ütü 189 TL'den, çay makinesi 129 TL'den, narenciye sıkacağı 39,90 TL'den satılıyor. BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E CUMA GÜNÜ NELER GELİYOR?

BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre Tefal Buharlı Ütü 189 TL'den, çay makinesi 129 TL'den, narenciye sıkacağı 39,90 TL'den, biberon ısıtıcı 79 TL'den, lisanslı çocuk şemsiyeleri 24,90 TL'den, mini blok hayvan seti 5,95 TL'den, reflü yatağı 49,90 TL'den, ahşap denge oyunu 12,50 TL'den satılıyor.  

BİM 15 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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