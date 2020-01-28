BİM'e bugün neler geliyor? BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi burada
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM müşterileri, bu hafta hangi aktüel ürünlerin geleceğini merak ediyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM 28 Ocak aktüel ürünleri kataloğunu incelemek istiyor. BİM'de bugün itibari ile Berk Demlik Poşet Çay 100'lü 10,95 TL'den, Destan Hardal 110 gr 4,95 TL'den, Destan Zerdaçal 115 gr 4,95 TL'den, Destan Köfte Baharı 110 gr 4,95 TL'den ve Destan Sumak 100 gr 4,95 TL'den satılacak. İşte BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi..
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM müşterileri, bu hafta hangi aktüel ürünlerin geleceğini merak ediyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM 28 Ocak aktüel ürünleri kataloğunu incelemek istiyor. BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesinin tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'de bu hafta; Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 32,95 TL'den, Saban Ekonomik Kuru Fasulye 2500 gr 22,95 TL'den, Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 12,50 TL'den, Saban Pilavlık Bulgur 2500 gr 9,25 TL'den ve Saban Nohut 2500 gr 15,50 TL'den satışa sunulacak.
BİM 28 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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