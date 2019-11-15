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15 Kasım 2019 Cuma 09:42:39 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 09:43:46

BİM'e bugün neler geliyor? 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde

15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri 15 Kasım Cuma günü itibari ile BİM'e hangi aktüel ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM bugün itibari ile Tefal Buharlı Ütü'yü 189 TL'den, çay makinesini 129 TL'den, narenciye sıkacağını 39,90 TL'den, biberon ısıtıcıyı 79 TL'den, lisanslı çocuk şemsiyelerini 24,90 TL'den satışa sunuyor. BİM'e bugün neler geliyor? sorusunun yantıı ve BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.

BİM'e bugün neler geliyor? merak ediliyor. Binlerce BİM müşterisi bugün 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. BİM müşterileri bugün itibari ile BİM'e hangi aktüel ürünlerin geldiğini öğrenmek ve ihtiyacı olan ürünleri uygun fiyata satın almak istiyor. BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre Tefal Buharlı Ütü 189 TL'den, çay makinesi 129 TL'den, narenciye sıkacağı 39,90 TL'den satılıyor. BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BUGÜN NELER GELİYOR?

BİM 15 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre Tefal Buharlı Ütü 189 TL'den, çay makinesi 129 TL'den, narenciye sıkacağı 39,90 TL'den, biberon ısıtıcı 79 TL'den, lisanslı çocuk şemsiyeleri 24,90 TL'den, mini blok hayvan seti 5,95 TL'den, reflü yatağı 49,90 TL'den, ahşap denge oyunu 12,50 TL'den satılıyor. 

BİM 15 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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