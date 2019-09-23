BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu, yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM müşterileri, her hafta markete hangi aktüel ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında "BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. BİM, marketlerine haftanın 2 günü aktüel ürün getiriyor. Haftanın aktüel ürünleri katalogta yayınlayarak müşterilere duyuruluyor. BİM 24 Eylül aktüel ürünler haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM 24 Eylül Salı günü aktüel ürünleri arasında kişisel eşyalar yer alıyor. 5'li erkek çorap 15,95 TL'den, 5'li çocuk kız-erkek çorap 9,95 TL'den, 2'li organik bebek çorabı 3,95 TL'den, 3'lü spor yarım çorap 8,95 TL'den, 3'lü spor kadın /erkek çorak 7,95 TL'den, sporcu erkek atlet 10,95 TL'den, korsajlı çıtçıtlı body 19,90 TL'den satılıyor.

BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU