BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM müşterileri, her hafta markete hangi aktüel ürünlerin geldiğini merak ediyor. İhtiyaçları doğrultusunda bir ürün geldiğini görenler, erken saatlerde BİM'e giderek alışverişlerini yapıyor. BİM her hafta getireceği aktüel ürünleri katalogta yayınlayarak duyuruyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürün getiren BİM'in yarın hangi ürünleri getirdiği yoğun olarak araştırılıyor. BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor.
BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu, yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM müşterileri, her hafta markete hangi aktüel ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında "BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. BİM, marketlerine haftanın 2 günü aktüel ürün getiriyor. Haftanın aktüel ürünleri katalogta yayınlayarak müşterilere duyuruluyor. BİM 24 Eylül aktüel ürünler haberimiz içerisinde yer alıyor.
BİM 24 Eylül Salı günü aktüel ürünleri arasında kişisel eşyalar yer alıyor. 5'li erkek çorap 15,95 TL'den, 5'li çocuk kız-erkek çorap 9,95 TL'den, 2'li organik bebek çorabı 3,95 TL'den, 3'lü spor yarım çorap 8,95 TL'den, 3'lü spor kadın /erkek çorak 7,95 TL'den, sporcu erkek atlet 10,95 TL'den, korsajlı çıtçıtlı body 19,90 TL'den satılıyor.
BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılım 1 milyon 720 bin kişiyle rekor kırdı
- Tetikçinin 'Abi'sini cezaevinde böyle susturdular!
- AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var
- Her şeyi itiraf etti! 'Teröristlerle HDP binasında tanıştım'
- Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması!