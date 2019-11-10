BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM'e bu hafta neler geliyor? merak ediliyor. Binlerce BİM müşterisi BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. BİM her hafta Salı ve Çarşamba günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM müşterileri Salı günü BİM'e hangi aktüel ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, KEY Bulaşık Makinesi 1.099 TL'den, aksesuarlı silikon çanta 24,90 TL'den, bambu saç fırçası 9,95 TL'den, bambu diş fırçası 7,95 TL'den satılıyor. BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, KEY Bulaşık Makinesi 1.099 TL'den, aksesuarlı silikon çanta 24,90 TL'den, bambu saç fırçası 9,95 TL'den, bambu diş fırçası 7,95 TL'den, Bambu masa aynası 17,90 TL'den, makaron fondöten süngeri 6,95 TL'den, makaron makyaj çantası 9,95 TL'den, makaron saç fırçası 7,95 TL'den, dudak koruyucu 6,95 TL'den, deodorant 7,95 TL'den, parfüm 12,90 TL'den satılıyor.

BİM 12 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU