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21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:30:32 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:32:06

BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak?

BİLSEM mülakat sonuçları az önce açıklandı. BİLSEM mülakat sonuçları MEB'in web sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130, Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90, Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlendi. Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak? merak ediliyor. BİLSEM mülakat sonuçları MEB tarafından bugün (21 Ağustos 2019) saat 16:15'te açıklandı. BİLSEM mülakat sonuçları MEB'in web sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan  tüm  sınıf düzeyleri için 130,  Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için  90, Müzik yetenek  alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlendi. Peki, Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak? soruların yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI MEB SAYFASI
 

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

BİLSEM sonuçları https://www.meb.gov.tr/ ve orgm.meb.gov.tr siteleri üzerinden erişime açılacak. Erişime açılacak sayfa üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile giriş yapılabiliyor.


BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi 26 Ağustos'ta başlayacak. Bilim ve sanat merkezi kayıtları 13 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

MEB'İN BİLSEM AÇIKLAMASI

Genel zihinsel yetenek alanında 130 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Resim yetenek alanında 90 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenicilerimizin 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

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