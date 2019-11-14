Beyaz Saray'da Suriye zirvesi

Başkan Erdoğan, dünyanın merakla izlediği tarihi görüşme için Beyaz Saray'a gelişinde, ABD Başkanı Trump tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Trump, baş başa ve heyetler arası görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı düzeledi. Erdoğan “Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz. Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik. Suriye’deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin dezenformasyonla ilişkilerimizi bozmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir. Barış Pınarı Harekatı, PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur.

FETÖ’YÜ BİR KEZ DAHA İSTEDİK

Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararların Türk milletini incittiğini, ilişkilerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü paylaştım. (Sözde Ermeni soykırımı) Bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye bu konuda diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yana. FETÖ, Türkiye’nin anayasal düzenini başarısız bir darbe girişimiyle ortadan kaldırmaya kalkışmış terör örgütüdür. Görüşmelerimizde, FETÖ’nün ABD’deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguladık. S400 sistemi ve F35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Sayın Başkan'a, istenilen şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim ve söylüyorum.

TRUMP: ERDOĞAN’IN HAYRANIYIM

Trump da ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: Çok harika verimli toplantı geçirdik. Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefiki aynı zamanda ABD'nin çok önemli müttefiki. İki ülke arasında diplomasi, barış ve refahın olduğu gelecek için çok önemli. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben samimi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanına işbirliği için teşekkür ediyorum. Türkiye stratejik bir ortak. Erdoğan'ın büyük bir hayranıyım.

BAĞDADİ VE S-400 AÇIKLAMASI

Türkiye yapması gerekenleri yapmaya devam edecek. Ben Cumhurbaşkanını çok destekliyorum. Ateşkes her ne kadar karmaşık da olsa ileriye doğru gidiyor. Yakın zamanda El Bağdadi öldürüldü. Türkiye belli alanlarda çok yardımcı oldu. Bunu takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin S-400 alımı bizim için ciddi zorluklar ortaya çıkarıyor. Bugün de üzerinde konuştuk, gelecekte de konuşacağız.

Akşam yemeği toplantısında çekilen fotoğrafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanında duran dosya dikkat çekti. Altun'un yanında yer alan İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası heyetler arası görüşmede Türkiye’nin terörle mücadelesinin önemli bir yer tuttu.

SENATÖRLERE DERS GİBİ CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamaya karşı “Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır” dedi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. YPG de PKK gibi terör örgütüdür. Kürtler ile teröristleri ayırmak lazım. Güvenli bölge bizim kontrolümüzde olmalı. 6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır.

TRUMP'TAN AB’YE MÜLTECİ UYARISI

Senatörlerle yaptığı görüşmede Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımın 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar euro’dur” dedi. Trump da, Suriye'deki durumdan kaynaklı olarak Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

ALBAYRAK: VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya paylaşımında “Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-ABD ilişkileri açısından oldukça önemli Washington ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik. İşbirliğimiz açısından verimli geçen heyetlerarası görüşmelere katıldık” dedi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kaldıkları otel odasının penceresinde sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

WASHINGTON'DA COŞKULU KARŞILAMA

Erdoğan, Washington'da konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde, Türk vatandaşlarının yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak için, eşi Emine Erdoğan'la gittiği Washington'da Erdoğan, konaklayacağı Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı. “Stop Terror PKK=PYD”, “PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations” yazılı pankartlarla Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan çifti, daha sonra kaldıkları odanın penceresinden, caddedeki vatandaşları selamladı.