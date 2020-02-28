Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Mehmetçik'e mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki unsularına Esad rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi. Kalleş saldırının ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan şehitlerimiz ve yaralı askerlerimiz için mesajlar geldi.

BEŞİKTAŞ

Esad rejiminin İdlib'deki saldırısı sonrasında Beşiktaş'ta açıklama geldi.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesaından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağolsun. İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY

İşte Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama;

"Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

TRABZONSPOR

Trabzonspor 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!" denildi.