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18 Temmuz 2019 Perşembe 10:51:35 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:50:45

Berna Laçin'in tweetine halk çok öfkelendi: Hangi ülkede yaşıyorsunuz?

Devlet üniversitelerinde okumanın özel üniversitelerden pahalı olduğunu savunan, para bulamayanların bu nedenle mecburen özellere yöneldiğini iddia eden Berna Laçin’in tweetine cevap yağdı! İşte Berna Laçin'e gelen yanıtlar...

Oyuncu Berna Laçin’in paylaştığı “Devlet Üniversitesi’nde okumanın parası olmayanlar için daha pahalı olduğu ülke... Ne yaman çelişki! Özel Üniversiteler burs-yurt veriyor imkanı olmayanlara hatta harçlık veriyor. Devlette okumak isteyen, konaklama ve yemek için para bulamadığından mecburen özellere yöneliyor” mesajına sosyal medyadan tepki yağdı. Berna Laçin’in mesajına gelen bazı cevaplar şöyle:

-Yanlış bilgi. Devlet üniversitesinde okuyorum 3 çeşit yemek 1.80, yurdun 1 aylık ücreti 255, yurtta odalar 2 kişilik, banyo lavabo kişilere özel, 24 saat sıcak su, süresiz internet… Ayrıca devletten burs da alıyorum. Biz devletimizi seviyoruz bazıları gibi nankör değiliz çok şükür.

-Ben İstanbul Üniversitesi’nden mezunum. Devlet baba yemekleri 1.80 kuruşa veriyordu sağ olsun… Aynı dönem özel üniversiteler 8 liraya satıyordu aynı yemeği. Ben devletten bedava mezun oldum üstüne her ay burs aldım bedavaya... Sen nerden mezunsun bilmiyorum ama boşa okumuşsun.

-Özel üniversitede öğrenci okutan bir anneyim… Bu özel üniversiteler hangi ülkede merak ettim… Malum yol da dahil her şey ateş pahası da…

-LYS’de Türkiye genelinde ilk 100-200’lere girebilirseniz özel üniversitelerin burs verdiği doğrudur. Diğerleri için 20-25 bin dolarları bulan para verirsiniz. Hangi devlet üniversitesi bu kadar para istiyor. Devlete olan kininiz nedir?

"ASTON MARTİN DAHA EKONOMİK OLUR"

-Kesinlikle haklısınız Berna Hanım... Bir başka örnek verecek olursak, aile otomobillerinde klima açmak zorunda olduğumuz için çok yakıt tüketimi olur. Halbuki Aston Martin'in üstü açılır bir modeli çok daha ekonomik olacaktır. 

-Devlet üniversitesinde aylık 500 lira KYK bursu, 1.40 ödediğim kaliteli öğle yemeği ve özellerden daha iyi şartlara sahip yurt imkanıyla okudum. Biz aynı ülkede yaşamıyoruz sanırım Berna Hanım.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN SANA BERNA'CIĞIM"

1-Özeller burs yurt olayını çok iyi puan alanlara veriyor 2- Devlet 550 TL öğrencilere burs veriyor, öğrenciler KYK’da kalıyor. 3- öğrenciler 200 TL ödüyor konaklama içinde, kahvaltı içinde, öğlen ve akşam yemeği 20 çeşit içinde

-Canım sıkıldı dur bi tweet atiim demiş. 

-Özel üniversite ne burs, ne yurt ne de harçlık verir. Devlet üniversitesinin ise kampus içinde kendi devlet yurdu olur, cok cüzi paralar ödenir. Sizin döneminde kaldı özel üniversitelerin öğrenci tavlamak için sağladığı imkanlar. Artık sadece parası olan giriyor.

'ÖZEL TIPLAR KAÇA BERNA HANIM?'

-Oğlum tıpta okuyor, devlette; beş kuruş vermiyoruz üniversiteye. Özelde tıplar kaça Berna Hanım?

-Bunların "bir duyum aldım" "duyumcusu" bunlarla eğleniyor :)) Salıyor bunlara yalanı bunlar da tweet atınca geciyo "yedi yine saflar" diye kikirdiyor :))))

-2002-2007 yılları arası okudum KYK bursu ve o zamanlar başbakanlık bursu vardı. İkisi de çıktı bana misler gibi okuduk valla Allah devlete zeval vermesin

-Adını vermediğinize göre sizin dahi bilmediğiniz bir ülke olsa gerek . Özel üniversiteler kaç para haberiniz var mı? Aklı yok, fikri var derler Berna Hanım.

 

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